Украина

Наставник Миная прокомментировал успех его команды в матче против донецкого Олимпика.

В рамках 16-го тура украинской Премьер-лиги закарпатский Минай на поле ужгородского стадиона Авангард принимал донецкий Олимпик. Хозяева поля дважды по ходу первого тайма получили право на исполнение пенальти, и оба раза Анатолий Нуриев сумел переиграть голкипера Бетима Халими. Гости ответили на это лишь дебютным голом Тадеуса Нкенга, поэтому закономерно уступили (1:2).

Минай — Олимпик 2:1 Видео голов и обзор матча

Главный тренер Миная Василий Кобин в послематчевом интервью рассказал о том, как его команде удалось добиться успеха в отчетной игре.

"Матч был очень напряженным. Как ни как, играли две команды, которые свои стартовые два поединка во втором круге проиграли и хотели набрать первые очки.

Мы понимали, что у Олимпика поменялся тренер и это придаст им позитивный импульс. Поэтому ожидали, что соперник будет играть с большим желанием, пытаться комбинировать, и что игра будет бескомпромиссной.

Наша команда отдала предпочтение прагматичному футболу ради результата. Мы не форсировали события, а ждали ошибок соперника. Так и получилось.

Здорово, что нам удалось добыть три очка. При этом никакой эйфории быть не может. Нужно забывать эту игру и двигаться дальше. Впереди много матчей и мы можем еще оказаться там, откуда нас подъемным краном не поднимешь!", — подытожил наставник закарпатской команды.

Также, Кобин не забыл передать наилучшие пожелания о выздоровлении капитану соперников, Евгению Цымбалюку, чья ужасная травма омрачила окончание отчетной игры: "Прежде всего от лица всей нашей команды хочу пожелать скорейшего выздоровления Жене Цымбалюку. Пусть поскорее восстанавливается и возвращается на поле. Результат не так важен, как здоровье футболистов".

В следующем туре закарпатский Минай сыграет в гостях против киевского Динамо.