Украина

Украинец демонстрирует впечатляющую статистику.

Нападающий Миная Анатолий Нуриев забил 8 голов в текущем сезоне УПЛ. Таким образом, по информации Transfermarkt, на счет форварда 66% голов клуба.

Примечательно, что таким влиянием на результативность команды не может похвастаться ни один игрок из топ-10 лиг Европы.

Вашему вниманию список лучших игроков по данному показателю:

Анатолий Нуриев (Минай) — 66%;

Георгиос Гуакумакис (Венло) — 62%;

Жоау Педру (Кальяри) — 46%;

Пол Онуачу (Генк) — 44%;

Жерар Морено (Вильярреал) — 42%;

Роберт Левандовськи (Бавария) — 41%;

Каллум Уилсон (Ньюкасл) — 37%;

Булае Диа (Реймс) — 37%;

Родриго Пиньйо (Маритиму) — 36%;

Джордже Деспотович (Рубин) — 34%;

Александр Шмидт (Санкт-Пьольтен) — 34%;

Ники Кларк (Данди Юнайтед) — 28%;

Ранее Анатолий Нуриев прокомментировал победу своего клуба над донецким Олимпиком.

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