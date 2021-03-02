Украинец демонстрирует впечатляющую статистику.
Анатолий Нуриев, Динамо Киев
02 марта 2021, 14:05
Нападающий Миная Анатолий Нуриев забил 8 голов в текущем сезоне УПЛ. Таким образом, по информации Transfermarkt, на счет форварда 66% голов клуба.
Примечательно, что таким влиянием на результативность команды не может похвастаться ни один игрок из топ-10 лиг Европы.
Вашему вниманию список лучших игроков по данному показателю:
Анатолий Нуриев (Минай) — 66%;
Георгиос Гуакумакис (Венло) — 62%;
Жоау Педру (Кальяри) — 46%;
Пол Онуачу (Генк) — 44%;
Жерар Морено (Вильярреал) — 42%;
Роберт Левандовськи (Бавария) — 41%;
Каллум Уилсон (Ньюкасл) — 37%;
Булае Диа (Реймс) — 37%;
Родриго Пиньйо (Маритиму) — 36%;
Джордже Деспотович (Рубин) — 34%;
Александр Шмидт (Санкт-Пьольтен) — 34%;
Ники Кларк (Данди Юнайтед) — 28%;
Ранее Анатолий Нуриев прокомментировал победу своего клуба над донецким Олимпиком.
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