Украина

Тренер Вереса дал комментарий накануне игры с Зарей.

Главный тренер Вереса Юрий Вирт поделился ожиданиями от поединка 1/4 финала Кубка Украины против Зари.

"Однозначно, мы не форсировали подготовку к матчу Кубка Украины. Мы провели хорошие сборы, были больше месяца в Турции. Все то, что мы запланировали, мы выполнили. У нас не было сорвано ни одной тренировки, поэтому с нетерпением ждем завтрашнего матча. Самое главное, что с хорошим настроением входим в сезон.

Мы всей командой смотрели матч Зари с Шахтером. Я после жеребьевки, когда узнал, что нам выпала Заря сказал, что мы будем играть против третьей силы в украинском чемпионате. Но я ошибся, потому что Заря ничем не уступает грандам нашего футбола.

Мы провели не одно теоретическое занятие. Если мы будем дисциплинировано выполнять то, о чем мы договаривались, у нас будут шансы победить Зарю. Мы прекрасно понимаем какие у них исполнители и как они умеют пользоваться ошибками соперника. Если мы будем играть в тот футбол, который приносит положительный результат — у нас будут шансы пройти дальше", — сказал Вирт телеканалам Футбол 1/2/3.

Напомним, что мат состоится в среду, 3 марта, в 14:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.