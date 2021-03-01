Третьим зимним новичком Зари стал Рэймонд Фримпонг Овусу.
Рэймонд Фримпонг Овусу, фото ФК Заря
01 марта 2021, 14:29
Заря объявила о подписании контракта с 18-летним нападающим из Ганы Рэймондом Фримпонгом Овусу – сообщил официальный сайт клуба.
Соглашение с Рэймондом, выступающим на позиции центрального нападающего, рассчитано на два года.
Овусу является воспитанником клуба Голд Коаст. Перед переходом в Зарю выступал на родине за Азоква Депортиво.
Отметим, что лучшим игроком 16-го тура УПЛ стал нападающий Зари Аллахьяр Сайядманеш.
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