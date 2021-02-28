Команда Виктора Скрипника в меньшинстве смогла вырвать победу над "горняками".
Шахтер - Заря, ФК Шахтер
28 февраля 2021, 20:37
В центральном матче 16-го тура чемпионата Украины луганская Заря в гостях смогла вырвать победу над донецким Шахтером со счетом 1:0.
Таким образом, луганская команда под руководством Виктора Скрипника одержала рекордную шестую победу подряд в рамках чемпионата Украины.
В это же время прервалась беспроигрышная серия "горняков", которая продлилась 23 поединка.
Также отметим, что уже четвертый матч кряду "горняки" не могут обыграть Зарю. В последний раз Шахтер праздновал победу над луганчанами в декабре 2019 года, после чего дважды побеждала Заря и еще два раза была зафиксирована ничья.
На Football.ua доступен обзор матча Шахтер — Заря.