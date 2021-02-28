Украина

Команда Виктора Скрипника в меньшинстве смогла вырвать победу над "горняками".

В центральном матче 16-го тура чемпионата Украины луганская Заря в гостях смогла вырвать победу над донецким Шахтером со счетом 1:0.

Таким образом, луганская команда под руководством Виктора Скрипника одержала рекордную шестую победу подряд в рамках чемпионата Украины.

В это же время прервалась беспроигрышная серия "горняков", которая продлилась 23 поединка.

Также отметим, что уже четвертый матч кряду "горняки" не могут обыграть Зарю. В последний раз Шахтер праздновал победу над луганчанами в декабре 2019 года, после чего дважды побеждала Заря и еще два раза была зафиксирована ничья.

На Football.ua доступен обзор матча Шахтер — Заря.