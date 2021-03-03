Украина

Специалист — о выходе в полуфинал Кубка Украины.

Главный тренер Агробизнеса Александр Чижевский прокомментировал победу над Шахтером в четвертьфинале Кубка Украины (1:0).

"Эмоций уже не осталось. Основное время, дополнительное – очень сложно на лавке. Мы знали, против кого играем. Но я говорил своим футболистам, что дисциплина бьет класс, я настаивал, чтобы они терпели. Они это сделали. А свой момент мы всегда будем иметь – его и использовали. Самое главное, что дотерпели, выдержали тем, который навязал Шахтер.

Могли еще забить и пропустить. Я благодарен своим футболистам за выдержку. Только респект. Меня волновало, что мы прилетели с +22 и совсем других полей. Переживал, что футболисты просто не выдержат, никто не ожидал, что будет дополнительное время. Мы на правильном пути. Если команда выдержала и дополнительное время – значит, мы в хорошем физическом состоянии".

Читай также: Обзор матча Агробизнес — Шахтер

"Самое главное, что футболисты выполняют просьбы. Мы просили терпеть, перестраиваться, потому что знали, что у Шахтера все техничные футболисты, надо было больше без мяча бегать. Они вытерпели – молодцы. У них 25 человек, каждый играет за свою сборную. Во втором тайме вышли футболисты, у которых было больше игровой практики. Они вливали свежую кровь, а у нас нет футболистов такого качества. Выходим из того, что есть.

Герои – вся команда. Не буду никого выделять. Вся команда терпела, бегала, получалось-не получалось. Я всегда говорю своим футболистам, что может не получаться, но нужно всегда бегать, потому что нельзя простить, если футболист не добегает или ножку убирает. Не прощу", — сказал Чижевский в интервью ТК Футбол 1/2/3.