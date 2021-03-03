Украина

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты четвертьфинального поединка Кубка Украины.

В четвертьфинальном матче Кубка Украины донецкий Шахтер сенсационно проиграл Агробизнесу. Встреча завершилась по итогам дополнительного времени со счетом 1:0 в пользу лидера Первой лиги.

Единственный и победный гол был забит на 96-й минуте поединка, а его автором стал Богдан Семенец, который реализовал выход один на один с Андреем Пятовым.

Также отметим, что со 109-й минуты "горняки" играли в меньшинстве после удаления Давида Хочолавы, который получил вторую желтую карточку.

Предлагаем Вашему вниманию обзор поединка:

Агробизнес — Шахтер 1:0

Гол: Семенец, 96

На 51-й минуте Алан Патрик (Шахтер) не забил пенальти (вратарь).



Агробизнес: Мозиль — Романюк (И. Когут, 64), Курило, Юхимович, Дидык, Шаповал — Н. Когут (Немтинов, 94), Черненко (Бойчук, 81), Думанюк, Семенюк (Груша, 64) — Петров (Семенец, 81).



Шахтер: Пятов — Болбат, Кривцов, Хочолава, Корниенко — Маркос Антонио (Майкон, 63) — Соломон (Тайсон, 91), Судаков (Марлос, 91), Алан Патрик, Коноплянка (Тете, 64) — Фернандо (Дентиньо, 72).



Предупреждения: Черненко, Мозиль, Шаповал, Дидык, Думанюк — Судаков, Хочолава



На 109-й минуте был удален Давид Хочолава (Шахтер) (второе предупреждение).