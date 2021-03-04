Украина

Специалист — о победе над Днепром-1.

В рамках четвертьфинала Кубка Украины Александрия в гостях обыграла СК Днепр-1 (1:1, 3:4 в серии пенальти).

Главный тренер гостей Владимир Шаран прокомментировал победу над днепрянами.

"Победили хорошую команду. Это очень важная победа, обе команды хотели выиграть. У нас оба турниры в приоритете. Задача – пройти как можно дальше в Кубке Украины. Очень благодарен ребятам, президенту за поддержку, потому что мы всегда с ним на связи, он поддерживает команду.

Мы очень рады этой победе, потому что после поражения от Ворсклы психологическое состояние у команды было на низком уровне. Но они молодцы, вышли, несмотря на травму Ковальца, которую он получил на тренировке и не сможет сыграть против Днепра-1 в чемпионате, показали характер, бойцовские качества, которые характерны кубковым матчам".

"Сказал ребятам, что они молодцы, готовимся дальше. Пока только радовались, фотографировались, песни пели. Сейчас мы их соберем, а завтра уже работа. Выходных у нас не будет, готовимся дальше.

В полуфинале Агробизнес не хочу. Никого не хочу. Как будет – так будет", — цитирует Шарана Профутбол Digital.