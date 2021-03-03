Украина

Команда Владимира Шарана с 75-й минуте играла вдесятером.

В еще одном четвертьфинальном поединке Кубка Украины Александрия в гостях в серии пенальти одержала победу над Днепром-1 и завоевала путевку в 1/2 финала турнира.

Основное время матча закончилось со счетом 1:1. Команда Владимира Шарана открыла счет на 62-й минуте встречи усилиями Третьякова, который классно пробил издали точно в угол ворот.

На 79-й минуте поединка арбитр встречи показал вторую желтую карточку Гречишкину и удалил его с поля, в результате чего гости остались вдесятером. "Днепряне" спустя три минуты воспользовались численным преимуществом и сравняли счет благодаря голу Булецы.

В дополнительном времени команды голов не забивали, а в серии пенальти сильнее оказались подопечные Шарана. Главным героем одиннадцатиметровых ударов стал вратарь гостей Панькив, который смог отразить удары Довбика и Булецы.

Таким образом, Александрия стала последним участником полуфиналов Кубка Украины, куда ранее пробились Заря, Динамо и Агробизнес, обыгравший Шахтер.

Днепр-1 — Александрия 1:1 (по пенальти 3:4)

Голы: Булеца, 79 — Третьяков, 62

Днепр-1: Сарнавский — Адамюк (Тейлор 75), Дуглас, Логинов, Дубинчак — Назаренко (Вагнер 75), Пихаленок, Игнатенко (Когут 69), Ди Франко (Хобленко 98) — Чуже (Булеца 69) — Довбик

Александрия: Панькив — Пашаев, Бабогло, Бондаренко, Вантух (Стецков 119) — Банада, Лучкевич (Мирошниченко 81), Гречишкин, Третьяков (Калюжный 88) — Шастал — Ситало.

Предупреждения: Ди Франко, Адамюк, Пихаленок — Гречишкин, Ситало

Удаление: Гречишкин, 75 (вторая желтая карточка)