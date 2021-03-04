Поединок между Динамо и Минаем рассудит Екатерина Монзуль.
Екатерина Монзуль, УАФ
04 марта 2021, 12:48
Комитет арбитров УАФ назначил судей на матчи 17-го тура УПЛ.
6.04.21
14.00 Мариуполь – Ворскла – Николай Балакин
17.00 Олимпик – Шахтер – Юрий Иванов, ВАР – Сергей Бойко
7.04.21
14.00 Динамо – Минай – Екатерина Монзуль, ВАР – Денис Шурман
17.00 Заря – Львов – Игорь Пасхал
19.30 Ингулец – Колос – Александр Дердо
8.04.21
14.00 Днепр-1 – Александрия — Андрей Коваленко, ВАР – Евгений Арановский
14.00 Рух – Десна – Виталий Романов
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