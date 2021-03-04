Украина

Поединок между Динамо и Минаем рассудит Екатерина Монзуль.

Комитет арбитров УАФ назначил судей на матчи 17-го тура УПЛ.

6.04.21

14.00 Мариуполь – Ворскла – Николай Балакин

17.00 Олимпик – Шахтер – Юрий Иванов, ВАР – Сергей Бойко

7.04.21

14.00 Динамо – Минай – Екатерина Монзуль, ВАР – Денис Шурман

17.00 Заря – Львов – Игорь Пасхал

19.30 Ингулец – Колос – Александр Дердо

8.04.21

14.00 Днепр-1 – Александрия — Андрей Коваленко, ВАР – Евгений Арановский

14.00 Рух – Десна – Виталий Романов

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