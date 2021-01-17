Украина

Украинская представительница Фемиды продолжает собирать престижные награды.

Ресурсами Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS) был составлен сводный рейтинг среди арбитров женского пола за период с 2011 по 2020-й годы.

Во ходе подсчетов, в учет брались топ-20 рефери из каждого ежегодного рейтинга данной организации, после чего каждый из них получал от 20 до 1 баллов, в зависимости от занимаемой позиции. В конечном итоге, данные были показатели были сведены в единую таблицу, что позволило определить Лучшую арбитра-женщину прошедшей декады по версии IFFHS.

Четырехкратная (2013 – 2014, 2017 – 2018) обладательница премии Лучшая арбитр мира Бибиана Штайнхаус из Германии, которая в текущем сезоне провела свой последний матч в карьере — Суперкубок Германии между мюнхенской Баварией и дортмундской Боруссией (3:2), с 171-мя очками стала победительницей в данной номинации.

Почетное место в тройке лучших заняла и украинка Екатерина Монзуль, которая на внушительные 36 баллов обогнала француженку Стефани Фраппар, ставшую лучшей в 2020-м году.

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