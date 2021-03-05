Украина

Защитник Ворсклы высказался о следующем матче УПЛ против Мариуполя.

В рамках 17-го тура украинской Премьер-лиги Мариуполь сойдется в противостоянии с Ворсклой. Защитник полтавского клуба Сергей Яворский поделился ожиданиями от предстоящего противостояния.

"Жаль, что не получилось приехать в Мариуполь, но это больше для нас плюс. Хотелось встретиться с болельщиками Мариуполя. У меня самые теплые воспоминания о болельщиках, городе и команде".

"Мне без разницы, с кем играть. Супермотивация на каждый матч. Нам одинаково кого обыгрывать — Мариуполь или Шахтер", — заявил Яворский в программе Футбол NEWS.

Напомним, матч Мариуполь — Ворскла состоится в субботу, 6 марта, в 14:00 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы сможете с помощью текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.