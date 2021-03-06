Украина

В стартовом матче очередного тура УПЛ победу отпраздновала команда Юрия Максимова.

В стартовом матче 17-го тура украинской Премьер-лиги Мариуполь на своем поле минимально уступил полтавской Ворскле со счетом 0:1.

Победу и три очка подопечным Юрия Максимова обеспечил забитый мяч в исполнении Кулача, который на 35-й минуте реализовал назначенный пенальти в ворота Гальчука.

Предлагаем Вашему вниманию обзор поединка:

Мариуполь — Ворскла 0:1

Гол: Кулач (пен), 35.

Мариуполь: Гальчук – Кирюханцев, Быков, Сагуткин, Стасюк (Драмбаев, 61) – Чех Мампасс, 39) – Кащук (Горбунов, 61), Мишнев, Танковский, Очеретько (Бондаренко, 61) – Сикан (Кулаков, 41).

Ворскла: Ризнык – Чеснаков, Яворский, Альюн – Пердута, Тилль, Пуцлин, Скляр (Челядин, 46) – Степанюк (Цитаишвили, 67 (Де Ноойер, 84), Кане – Кулач (Луизао, 79).

Предупреждения: Танковский, 56, Кулаков, 90 — Кане, 21, Скляр, 39.

Удаления: Быков, 34, Танковский, 78.