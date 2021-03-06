Украина

Очередное спорное решение со стороны судейской бригады в украинском футболе.

В поединке 17-го тура украинской Премьер-лиги Олимпик принимает Шахтер. На момент второго тайма, счет 1:0 в пользу "горняков".

На 38-й минуте матча нападающий Олимпика Таддеус Нкенг головой переправил мяч в ворота после подачи с углового от своего партнера по команде Политыло, что означало, что хозяева сравняли счет.

Однако после просмотра видеоповтора главный арбитр матча Юрий Иванов принял решение отменить гол. Скорее всего, судейская бригада зафиксировала офсайд у Снурницына, который активно мешал вратарю "горняков" Трубину.

На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция матча Олимпик — Шахтер.