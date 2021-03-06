Украина

Президент донецкого Олимпика эпично ворвался в прямой эфир во время интервью наставника команды после игры с Шахтером.

Президент донецкого Олимпика Владислав Гельзин эпично прервал интервью главного тренера команды Юрия Калитвинцева после матча 17-го тура с Шахтером (0:1).

Гельзин в грубой и нецензурной форме оценил работу судейской бригады во главе с Юрием Ивановым, которая в одном из моментов отменила забитый мяч дончан в ворота "горняков" после просмотра видеоповтора.

"Скажи, что п*****c судья оторвал голову н***й, так и говори б** чего ты, б**, стесняешься б**? (Гельзин обращается к Калитвинцеву — прим.) Что вы, б***ь, все молчите? А что мне говорить? Все видят, 93 процента засчитывают гол по телевидению. Что вы рассказываете? Что вы здесь рассказываете? Что эти, б***ь, эксперты рассказывают? Чистый гол отменяется. С**а, для чего этот п*****c итальянец (Лучано Лучи, глава судейского корпуса УАФ — прим.) находится у нас н***й в стране, б***ь? Меняйте, с**а, их всех, б***ь", – сказал Гельзин в прямом эфире ТК Футбол 1/2/3.

Вашему вниманию видео (с 13:55). Внимание: нецензурная лексика.

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