Украина

Наставник Мариуполя поделился своими мыслями после поражения от Ворсклы.

Главный тренер Мариуполя Остап Маркевич прокомментировал поражение своей команды в матче 17-го тура украинской Премьер-лиги против Ворсклы (0:1).

"Борьба, борьба и еще раз борьба. Мы вынуждены были играть в такой вид футбола из-за того, что поле не позволяет играть по-другому. В такой футбол тоже надо уметь играть и проявлять бойцовские качества. Я считаю, нам это удалось. У меня нет никаких вопросов к ребятам. В конце, когда остались вдевятером, могли забить. Я горжусь нашими футболистами!

Все решил эпизод с пенальти, которого, на мой взгляд, не было. Плюс красная карточка… Наверное, это была ошибка. Все люди ошибаются. И футболисты, и тренера. Ошибся и судья – по моему мнению, пенальти не было. Пусть болельщики смотрят и решают кто сегодня был сильнее. На мой взгляд, на поражение мы сегодня не наиграли. Как и в предыдущих играх", — приводит слова Маркевича пресс-служба Мариуполя.

Также специалист рассказал о вынужденных заменах по ходу первого тайма, когда "азовцам" пришлось заменить Максима Чеха и Даниила Сикана, получившим повреждения.

"Меня очень сильно сейчас волнует состояние Данила. Эпизод, в котором он получил травму, выглядел не очень хорошо. Преклоняюсь перед его бойцовскими качествами. Даня – такой парень, который не избегает единоборств, всегда идет в борьбу. Поэтому ему только респект! Желаю ему скорейшего выздоровления. Будем следить за его состоянием. Сейчас он в больнице и пока больше информации нет. Надеемся, все будет хорошо", — добавил Маркевич.

На Football.ua доступен обзор матча Мариуполь — Ворскла.