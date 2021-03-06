Украина

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка УПЛ.

В поединке 17-го тура украинской Премьер-лиги донецкий Шахтер в гостях одержал минимальную победу над Олимпиком со счетом 1:0.

Победу подопечным Луиша Каштру принес единственный забитый мяч в исполнении Додо, который воспользовался своим шансом в середине первого тайма.

Также в этом матче был отмененный гол Олимпика, после которого президент донецкого клуба Владислав Гельзин в нецензурной форме обматерил арбитров.

Предлагаем Вашему вниманию обзор поединка:

Олимпик — Шахтер 0:1

Гол: Додо, 24



Олимпик: Бетим — Пасич, Снурницын, Зотько, Лебеденко — Завийский (Романовский, 74), Таллес (Каргбо-младший, 65), Бабенко, Политыло, Тейшейра — Нкенг.



Шахтер: Трубин — Додо, Витао, Матвиенко, Исмаили — Майкон — Тете (Коноплянка, 90), Марлос, Маркос Антонио (Дентиньо, 71), Тайсон (Соломон, 80) — Мораес (Судаков, 72).



Предупреждения: Нкенг, Бабенко, Тейшейра, Дентиньо — Исмаили



На 83-й минуте был удален Руслан Бабенко (Олимпик) (второе предупреждение).