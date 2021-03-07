Украина

Очередной спорный эпизод произошел в матче 17-го тура чемпионата Украины.

В настоящее время проходит поединок 17-го тура украинской Премьер-лиги между киевским Динамо и Минайем, в котором пока счет остается не открытым.

Однако киевляне уже на 11-й минуте встречи могли претендовать на назначение одиннадцатиметрового удара. В достаточно спокойном моменте защитник Миная Василий Пиняшко неудачным образом остановил мяч в своей штрафной и мяч отскочил ему в руку.

Рефери матча Екатерина Монзуль после подсказки со стороны видеоассистента ВАР Дениса Шурмана приняла решение не назначать пенальти и продолжить игру.

Видео эпизода можно посмотреть в трансляции (момент на 10:45)

На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция матча Динамо — Минай.