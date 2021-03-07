Украина

Представляем вашему вниманию прямую трансляцию поединка квалификации группового этапа Евро-2022.

Сегодня, 7 марта, сборная Украины под руководством Александра Косенко проведет матч квалификации группового этапа Евро-2022 против национальной команды Хорватии.

Следить за событиями поединка Украина — Хорватия вы можете в видео онлайн-трансляции, которая начнется сегодня, 7-го марта, в 19:00 по киевскому времени:

Напомним, что в предыдущем матче подопечные Косенко уступили хорватам со счетом 2:3.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.