Украина

Команда Виктора Скрипника отправила четыре безответных мяча в ворота Львова.

В поединке 17-го тура украинской Премьер-лиги луганская Заря разгромила Львов со счетом 4:0.

Подопечные Виктора Скрипника открыли счет уже на девятой минуте поединка, когда Александр Гладкий принял мяч после скидки Дениса Фаворова и с линии вратарской расстрелял ворота гостей. Спустя четыре минуты преимущество луганчан удвоил Аллахьяр Сайядманеш, который в касание переправил мяч в сетку ворот после шикарной передачи от Гладкого.

Еще через три минуты Гладкий оформил дубль, добив мяч в ворота после суматохи в штрафной после подачи с углового. Сайядманеш также оформил дубль, забив в концовке первого тайма, замкнув навес с левого фланга от Дмитрия Хомченовского.

Для луганского клуба это рекордная седьмая победа подряд в рамках матчей УПЛ. После 16 игр в активе Зари 32 очка и третье место в турнирной таблице УПЛ с отставанием от Шахтера в четыре балла, но у "горняков" сыграно на один матч больше. У Львова 12 баллов и последняя 14-я строчка.

Заря — Львов 4:0

Голы: Гладкий, 9, 15, Сайядманеш, 13, 39

Заря: Василь — Цыганикс (Емец, 81), Ханна, Вернидуб (Руфати, 63), Фаворов (Цвек, 63) — Иванисеня — Кочергин, Юрченко — Хомченовский - Сайядманеш (Громов, 46), Гладкий (Шахаб, 46)

Львов: Костик — Грисьо, Романчук, Михоуби, Якимец — Довгий — Брикнер (Сабино, 83), Эрнест (Чиряк, 68) — Шина, Виейра (Казлаускас, 83) — Ныч (Захаркив, 83)

Предупреждения: Вернидуб, Кочергин — Михоуби, Романчук