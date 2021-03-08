Украина

Футболист рассказал, как проходит тренировочный процесс.

Полузащитник киевского Динамо Богдан Леднев прокомментировал тренировочный процесс при Мирче Луческу.

"При Луческу самый интенсивный тренировочный процесс. Максимальный профессионализм. У меня еще не было такого, что тренировка в 17:00, а мы приезжаем на базу в 12:30.

Обедаем на базе только. Отдыхаем, идем на теорию, потом время в зале, чтобы подготовиться перед тренировкой, а потом само занятие", — сказал Леднев в интервью пресс-службе клуба.

В текущем сезоне Богдан Леднев провел за киевский клуб 15 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол.

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