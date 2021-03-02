Украина

Футболист — о победе над Львовом.

Полузащитник киевского Динамо Богдан Леднев прокомментировал победу над Львовом в УПЛ (4:1).

"Когда счет такой комфортный, ты не так сильно переживаешь и легче входить в игру. Самое главное, что мы взяли три очка, двигаемся дальше.

Для Динамо всегда важно выигрывать. Бонусом для нас потеря очков Шахтера", — цитирует Леднева ТК Футбол 1/2/3.

Напомним, Шахтер минимально уступил луганской Заре и отрыв "орняков" от Динамо теперь составляет четыре очка.

Также отметим, что в поединке против Львова Богдан Леднев стал автором одного из голов в ворота львовского клуба.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.