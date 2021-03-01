Украина

Полузащитник Динамо прокомментировал победу над ФК Львов.

Богдан Леднев отметил, что просто выполнял тренерскую установку в победном матче с ФК Львов в 16-м туре чемпионата Украины.

"Нам всегда говорят идти на добивание, потому что вратари часто отбивают мяч перед собой, – цитирует полузащитника Динамо официальный сайт клуба. – Особенно на таком поле, да еще и мяч вилял. Сыграл на добивании — удалось забить".

"Конечно, я долго ждал этого гола, хотелось отличиться как можно быстрее. Рад, что наконец-то это удалось".

Следующий матч Динамо проведет в среду, 3 марта, в четвертьфинале Кубка Украины против Колоса.

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