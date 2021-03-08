Украина

Наставник черниговской команды подвел итоги разгромной победы над Рухом.

Главный тренер черниговской Десны Александр Рябоконь прокомментировал разгромную победу своей команды в матче 17-го тура украинской Премьер-лиги против львовского Руха (4:0).

"Победили благодаря организованным удачным командным действиям, которые были подкреплены индивидуальным мастерством наших исполнителей. Особенно это было заметно во время забитых мячей. Это касается и авторов голов, и ассистентов.

В обороне также сегодня мы сыграли достаточно надежно. В первом тайме владели ощутимым преимуществом при позиционной игре. После перерыва больше использовали свободное пространство. Хотел бы поздравить своих футболистов с победой, а жен и вообще всех женщин с сегодняшним праздником. В международный женский день ребята сыграли для своих любимых половинок и матерей. Это мотивировало их. Настрой на игру был боевым.

Никогда не комментирую игру соперника. Возможно, на игру повлиял первый пропущенный мяч, который футболисты Руха привезли сами себе. После перерыва они играли активно. Начало второй 45-минутки проходило с преимуществом именно Руха, но мы хорошо сыграли на контратаках. Желаю львовянам успехов в следующих матчах", — приводит слова Рябоконя официальный сайт львовского клуба.

Посмотреть видеообзор матча Рух — Десна можно на Football.ua.