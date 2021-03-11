Украина

Футболист травмировался в игре с Мариуполем.

Полузащитник полтавской Ворсклы Георгий Цитаишвили получил травму в поединке 17-го тура украинской Премьер-лиги против Мариуполя.

После поединка футболисту провели медицинское обследование и стало понятно, что у него перелом пятой плюсневой кости левой ноги.

Футболист перенес операцию и опубликовал фото в своем Instagram-аккаунте.

Напомним, Цитаишвили перебрался в Ворсклу на правах аренды из киевского Динамо.

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