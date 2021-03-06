Украина

Украинский хавбек получил серьезную травму в матче с Мариуполем.

Полузащитник киевского Динамо Георгий Цитаишвили, который выступает за Ворсклу на правах аренды, получил довольно серьезное повреждение в матче 17-го тура против Мариуполя (1:0).

У 20-летнего украинца диагностирован перелом пятой плюсневой кости левой ноги. По предварительным прогнозам медицинского персонала, футболисту придется пропустить около двух месяцев.

Цитаишвили перебрался из Динамо в Ворсклу в январе этого года. За это время он провел четыре поединка, в которых отметился одним забитым голом.

После 17 туров Ворскла занимает четвертое место в турнирной таблице УПЛ, отставая на одно очко от луганской Зари, но у луганчан есть два матча в запасе.

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