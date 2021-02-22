Хавбек Ворсклы не был заигран за основную сборную Украины.
ГЕОРГИЙ ЦИТАИШВИЛИ, ФОТО ФК ВОРСКЛА ПОЛТАВА
22 февраля 2021, 21:05
Полузащитник киевского Динамо Георгий Цитаишвили, который выступает за Ворсклу на правах аренды, принял решение выступать за сборную Грузии. Об этом сообщил журналист Игорь Цыганык в эфире программы Цыганык Live.
По информации источника, 20-летний футболист принял такое решение по семейным обстоятельствам. На похоронах его дедушки, которого он очень любил и уважал, несколько месяцев назад родственники сообщили игроку, что его желанием было, чтобы он выступал за сборную Грузии.
Отметим, что Цитаишвили выступал за юношеские сборные Украины, а в 2019 году он стал чемпионом мира в составе команды U-20. Однако вызова в основную сборную под руководством Андрея Шевченко он так и не получил.
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