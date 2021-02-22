Украина

Хавбек Ворсклы не был заигран за основную сборную Украины.

Полузащитник киевского Динамо Георгий Цитаишвили, который выступает за Ворсклу на правах аренды, принял решение выступать за сборную Грузии. Об этом сообщил журналист Игорь Цыганык в эфире программы Цыганык Live.

По информации источника, 20-летний футболист принял такое решение по семейным обстоятельствам. На похоронах его дедушки, которого он очень любил и уважал, несколько месяцев назад родственники сообщили игроку, что его желанием было, чтобы он выступал за сборную Грузии.

Отметим, что Цитаишвили выступал за юношеские сборные Украины, а в 2019 году он стал чемпионом мира в составе команды U-20. Однако вызова в основную сборную под руководством Андрея Шевченко он так и не получил.

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