Полузащитник киевского Динамо Георгий Цитаишвили, который выступает за Ворсклу на правах аренды, принял решение выступать за сборную Грузии. Об этом сообщил журналист Игорь Цыганык в эфире программы Цыганык Live.

По информации источника, 20-летний футболист принял такое решение по семейным обстоятельствам. На похоронах его дедушки, которого он очень любил и уважал, несколько месяцев назад родственники сообщили игроку, что его желанием было, чтобы он выступал за сборную Грузии.

Отметим, что Цитаишвили выступал за юношеские сборные Украины, а в 2019 году он стал чемпионом мира в составе команды U-20. Однако вызова в основную сборную под руководством Андрея Шевченко он так и не получил.

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