Украина

Команда Сергея Лавриненко отпраздновала первую победу с ноября прошлого года.

В поединке 18-го тура украинской Премьер-лиги Ингулец в гостях одержал минимальную победу над Минаем со счетом 1:0.

Команда Сергея Лавриненко вышла вперед в середине первого тайма, когда защитник хозяев Данил Карась завалил на газон игрока Ингульца, чем не только привез пенальти в свои ворота, но и заработал вторую желтую карточку, тогда как первую получил лишь шесть минут назад. Приговор в виде одиннадцатиметрового удара уверенно реализовал Младен Бартулович, пробивший точно в правый угол ворот.

Таким образом, Ингулец отпраздновал первую победу в УПЛ с ноября прошлого года — тогда был обыгран Олимпик (2:1). Также это первая гостевая победа команды Лавриненко в УПЛ.

После 18 игр у Ингульца 16 очков и 11-е место в турнирной таблице, а у Миная 13 баллов и 13-я строчка.

Минай — Ингулец 0:1

Гол: Бартулович, 27 (с пенальти)

Минай: Попович — Кныш, Карась, Ковтун (Петрусенко, 32), Маембэ (Бойко, 57) — Пиняшко, Ткачук, Нуриев, Кожанов (Хахлев, 57) — Милевский (Снижко, 32), Шиндер (Ахмедзаде, 68)

Ингулец: Малыш — Ковалев, Салем, Кучеренко (Чайковский, 72) — Квасный, Балан — Запорожец, Шишка — Бартулович (Мкомола, 72), Щедрый (Синегуб, 90+3) — Сичинава (Шевцов, 90+3)

Предупреждения: Шиндер, Ковтун, Карась, Кныш — Кучеренко, Чайковский, Щедрый

Удаление: Карась, 25 (вторая желтая карточка)