Украина

Товарищеская игра пройдет 14 марта.

Львов проведет товарищеский матч с тернопольской Нивой вместо перенесенного поединка украинской Премьер-лиги против львовского Руха. Об этом сообщает пресс-служба Львова.

Таким образом, спарринг команды УПЛ против коллектива из Первой лиги, который занимает 11-е место в турнирной таблице, пройдет в воскресенье, 14 марта. Время и место проведения встречи будет объявлено позднее.

Напомним, Львов должен был сыграть с Рухом в субботу, 13 марта, но поединок был перенесен по просьбе сборной Украины, которой вскоре предстоит сыграть во Львове.

После 16 матчей Львов находится на последнем, 14-м месте в турнирной таблице УПЛ, набрав 12 очков.

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