Украина

Экс-владелец Металлиста рассказал, сколько потратил на Евро-2012.

Бывший владелец Металлиста Александр Ярославский рассказал о том, как преобразовался Харьков во время проведения чемпионата Европы 2012 года и сколько средств было вложено в инфраструктуру города.

"Мне сложно говорить про всю Украину, но Харьков точно воспользовался проведением Евро. Мы сделали аэропорт, дороги, построили гостиницу, на месте которой раньше была мусорная яма. Построили стадион. О Харькове узнал весь мир.

Вы же помните, что здесь жили четыре сборных — Португалия, Нидерланды, Германия и Дания. Весь футбольный мир был в Харькове. Харьков получил огромное развитие. Было потрачено миллиард долларов: 700 миллионов потратило государство, 300 — потратил я. Таких инвестиций не было ни до, ни после.

Финансово эти инвестиции не окупились. Не все в деньгах измеряется. Можете себе сейчас представить, чтобы Роналду играл на стадионе Металлист и жил на базе Металлиста? Или Мюллер, Платини или Инфантино сидели на стадионе Металлиста. Можно себе это представить? Это как мечта", — сказал Ярославский в интервью YouTube-каналу BurBuzz.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.