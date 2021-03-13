Украина

Экс-президент Металлиста признался, что с ним связывался владелец "синих".

Бывший президент Металлиста Александр Ярославский рассказал, что в былое время лондонский Челси интересовался двумя футболистами из УПЛ — Андреем Ярмоленко и Тайсоном.

"Иногда Абрамович мне задавал вопросы по какому-то игроку: "Спроси у Красникова". Женя мне писал оценки и я Роману отсылал. Всегда было стопроцентное попадание. Челси рассматривал Ярмоленко, Тайсона смотрели. Кстати, напрасно они Тайсона не взяли тогда", — сказал Ярославский в интервью YouTube-каналу BurBuzz.

В настоящее время Ярмоленко все же перебрался в АПЛ, где выступает за Вест Хэм, а Тайсон защищает цвета донецкого Шахтера.

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