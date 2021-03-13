Украина

Специалист рассказал о причинах поражения от Днепра-1.

Главный тренер полтавской Ворсклы Юрий Максимов прокомментировал поражение от Днепра-1 в матче УПЛ (1:0).

"Пропустили гол, но старались. Можно ошибаться, но такая суета была в центре поля .. Подстроились под игру СК Днепр-1 – длинные передачи, а они наверху все выиграли. Силовая команда.

Сегодня не было желаемой игры. Второй тайм получился несколько лучше: контролировали, создавали, но нет у Ворсклы высокого форварда, который мог бы завершить атаку головой".

Обзор матча Днепр-1 — Ворскла

"Почему добавили после перерыва? Опустили мяч. В первом тайме суета, били куда-то, днепряне накрывали. Защитники теряли мячи – катастрофа, такой брак был.

Я попросил успокоиться, опустить мяч вниз. Во втором тайме это сделали, контролировали, ждали своего момента", — цитирует Максимова официальный сайт СК Днепр-1.

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