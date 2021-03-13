Украина

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Украины.

В поединке 18-го тура украинской Премьер-лиги Днепр-1 в гостях одержал минимальную победу над полтавской Ворсклой со счетом 1:0.

Единственный и победный гол был забит в концовке первого тайма, когда на 40-й минуте Довбик красиво пробил издали точно в дальний угол ворот Ризныка.

Также отметим, что с 54-й минуты гости играли в меньшинстве после того, как Дуглас получил вторую желтую карточку в центре поля.

Смотрите обзор матча Ворскла — Днепр-1:

Ворскла — Днепр-1 0:1

Гол: Довбик, 40



Ворскла: Ризнык — Чеснаков (Щербак, 72), Яворский, Альюн — Пердута, Тилль, Пуцлин, Скляр (Луизао, 46) — Степанюк, Кане — Кулач (Ребенок, 77).



Днепр-1: Юрчук — Тейлор, Дуглас, Логинов, Дубинчак — Назаренко (Цуриков, 58), Игнатенко, Пихаленок (Ди Франко, 71), Чуже (Адамюк, 72) — Когут (Сваток, 58) — Довбик (Хобленко, 88).



Предупреждения: Скляр, Тилль, Челядин — Дуглас, Когут.



На 54-й минуте был удален Баселар Дуглас (Днепр-1) (второе предупреждение).