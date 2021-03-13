Украина

Специалист рассказал о победе в УПЛ.

Главный тренер СК Днепр-1 Игор Йовичевич прокомментировал победу своей команды над полтавской Ворсклой (1:0).

"Хочу поблагодарить ребят за сегодняшнюю игру. Это была настоящая бойцовская игра, где тактика и у нас, и у них вышла на первый план. Однако исполнение лучше вышло у нас. Все специфические механизмы, которые имеет Ворскла, мы нейтрализовали благодаря высокому прессингу наших трех нападающих плюс Когута. Они выровняли 4 на 4 и не давали удобно играть ни Альюну, ни Яворскому, ни Чеснакову. Поэтому в самом начале Ворскла имела трудности и была вынуждена играть через долгий пас. Плюс мы были эффективнее по подбору, так что бойцовские качества мы выровняли.

План на игру выполнили. У нас были и атаки и контратаки, в первом тайме мы могли воспользоваться ими лучше, однако не хватало креативности последнему удару. Я не имею никакого влияния на удар Довбика. Это его мастерство, которое решило судьбу матча — мы выиграли 1:0. В этом поединке мы добыли три очка, которые очень важны. Играть в меньшинстве с такой мощной командой как Ворскла было сложно, особенно на последних минутах было тяжело удержаться. Перестроились с 4-2-3-1 на 5-3-1, потому что другого выхода не видел".

Обзор матча Днепр-1 — Ворскла

"Цурикова выпустил, чтобы он покрывал ширину с высоким латералем Пердутой. Тройке в середине было тяжело, одного не хватало. Однако получилось нейтрализовать атаки Ворсклы. Будем откровенны — в первой части чемпионата мы имели много трудностей на стандартных положениях. Не знаю сколько нам назабивали голов — но они были "дешевыми", мы должны были сыграть лучше. Но на сборах мы очень много работали, это один из сегментов, который можно использовать в свою пользу и сохранить результат. В весеннем футболе важны бойцовские качества и стандартные положения. А когда вырастет трава, как говорит Максимов — тогда будет еще лучше играть и болельщики получат больше удовольствия.

Понятно, что не можешь планировать красную карточку, но заставили меня менять игроков по ходу матча. Но реакция у нас была оптимальная, исполнение футболистов, которые вышли и добавили в игре и борьбе. Мы в меньшинстве имели моменты, когда могли закрыть матч. Но, к сожалению, не вышло. Однако я все равно благодарю ребят за эту игру. Идем дальше — это лишь одна игра, впереди много очков, настраиваемся на Десну. Ходили в храм. Но храм он в душе. Не обязательно туда идти, чтобы Бог увидел, что ты в него веришь. Это личное дело каждого. Те, кто верят, могут надеяться, что Бог даст еще больше сил в таких матчах и в жизненных ситуациях", — цитирует Йовичевича ТК Футбол 1/2/3.