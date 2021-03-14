Украина

Football.ua представляет анонс матча 18-го тура УПЛ между Зарей и Динамо.

Заря на своем поле вслед за Шахтером попробует обыграть и Динамо. Если же подопечным Виктора Скрипника удастся это сделать, то луганчане и вовсе смогут включиться в борьбу за более высокие места в этом сезоне.

Заря – Динамо

Воскресенье, 14 марта, 17:00. Славутич-Арена, Запорожье. Юрий Иванов – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале УНИАН.

Заря уже в этом сезоне демонстрировала, что способна добывать очки в матчах с грандами нашего футбола. В этом сезоне подопечные Виктора Скрипника взяли 4 очка в матче с Шахтером, а также сумели сыграть вничью в первом круге на выезде против Динамо. Все это говорит о том, что команде Мирчи Луческу в предстоящем матче будет крайне сложно заработать три очка.

Заря в 2021-м году выиграла все свои официальные матчи. Луганчане одержали минимальные победы над Десной, Мариуполем, Шахтером и Вересом в Кубке Украины. Также была разгромная победа в матче против ФК Львов. В который раз мы убеждаемся, что когда у Зари нет еврокубков и команда готовится к матчам в недельном цикле, то она выглядит просто превосходно. В кубковом матче против Вереса у Зари были своего рода проблемы, но этот матч как раз игрался посреди недели.

У Динамо столько времени как у Зари для подготовки к предстоящему матчу не было. Ведь в четверг киевляне в Лиге Европы проиграли Вильярреалу. Это может стать одним из определяющих факторов в предстоящей встрече. Также отмечаем, что в составе Зари в этом сезоне нет ключевых исполнителей, которые были арендованы у Динамо. Раньше такими игроками были Тымчик и Леднев. Против Динамо они не имели права играть. Сейчас же сумеют сыграть абсолютно все, кто в строю.

Динамо после своего поражения в Лиге Европы находится не в лучшем психологическом состоянии. В игре против испанцев все мы увидели, что у подопечных Мирчи Луческу по-прежнему имеются проблемы в позиционном наступлении и при стандартных положениях на свои ворота.

Букмекеры оценивают шансы Динамо на победу выше, но более вероятным результатом нам все-таки кажется ничья. Заря точно не будет с первых минут матча форсировать события и сделает ставку на контратаки, а Динамо столкнется с тем, что придется как-то взламывать дисциплинированную оборону соперника. "Бело-синим" может помочь взять три очка в этом матче быстрый гол, но его тоже нужно где-то найти, а результативность форвардов Динамо по-прежнему оставляет желать лучшего.

Статистика личных встреч

Всего игр в УПЛ: 47 (5 побед Зари, 12 ничьих, 30 побед Динамо), забитые голы 5:30

На поле Зари: 23 (2 победы Зари, 9 ничьих, 12 побед Динамо), забитые голы 21:40

Самый результативный матч: 4:4 (2017)

прогноз 1:1

Сергей Горбаченко, Football.ua