Украина

Защитник киевлян дал комментарий после матча с луганчанами.

В рамках 18-го тура УПЛ луганская Заря дома уступила киевскому Динамо (0:2). Илья Забарный прокомментировал победу своей команды.

"Восстановление у нас прошло хорошо, как и всегда. Подошли к сегодняшнему матчу со всей серьезностью и в полной боевой готовности.

Мы очень тщательно изучали Зарю, просматривали все возможные варианты. Знали, как играют луганчане и что они будут делать, поэтому предвосхищали действия соперников и перекрывали их.

В первом тайме мы боялись пропустить контратаку и аккуратно подходили к воротам соперников. Поэтому, возможно, создали не так много голевых моментов. Но во втором тайме, считаю, полностью переиграли Зарю", — приводит слова Забарного официальный сайт киевлян.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Заря — Динамо.