Украина

Главный тренер киевлян дал комментарий после матча с Зарей.

В рамках 18-го тура УПЛ луганская Заря дома уступила киевскому Динамо (0:2). Мирча Луческу прокомментировал победу своих подопечных.

"Сегодня была очень интенсивная игра, очень хороший ритм игры. В первом тайме и мы, и Заря в первую очередь не позволяли соперникам создавать опасные моменты у своих ворот, переигрывали друг друга в тактическом плане. А во втором тайме и мы, и Заря начали больше рисковать. Мы были более успешными в реализации моментов. Хотя моменты были и у наших соперников.

Интенсивность была на высоком уровне, обе команды демонстрировали высокий уровень физической подготовки. После пропущенного мяча наш соперник, естественно, стал больше раскрываться, и поэтому у нас появились моменты у чужих ворот.

И организация, и само качество игры, и ее ритм у обеих команд были на уровне. Встретились две команды, которые играют в еврокубках и, я надеюсь, будут представлять Украину в Европе и в следующем году.

Я очень доволен тем, как ребята подготовились к игре, как они сыграли, как интерпретировали на поле то, что я хотел видеть от них. У них есть понимание того, что я хочу видеть на футбольном поле. Я очень доволен и игрой, и результатом", — приводит слова Луческу официальный сайт киевлян.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Заря — Динамо.