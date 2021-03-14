Украина

Специалист — о поединке УПЛ против "горняков".

Главный тренер черниговской Десны Александр Рябоконь прокомментировал поражение от донецкого Шахтера в УПЛ (4:0).

"Два разных тайма. В первом мы оборонялись больше в среднем и низком блоке, искали пространство впереди, на второй вышли с установкой накрывать соперника, прессинговать и до второго пропущенного мяча выглядели неплохо.

Но после того как счет стал 2:0, бразильцы Шахтера поймали кураж и вдоволь поиздевались над нашей обороной".

Обзор матча Шахтер — Десна

"Шахтер не удивил отсутствием Марлоса и Тайсона в старте. Соломон и Тете не особо уступают им по мастерству и при этом являются более мобильными ребятами, потому отсутствие Тайсона и Марлоса не сыграло роли.

Филиппа Будковского и Ефима Конопли не хватало. Это два наших основных футболиста, естественно, и того и другого нам не хватало. Но не это основная причина поражения" , — цитирует Рябоконя пресс-служба Шахтера.

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