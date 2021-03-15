Украина

Футболист рассказал о матче против Александрии.

В рамках 18-го тура украинской Премьер-лиги донецкий Олимпик в гостевом поединке уступил Александрии (2:0).

Полузащитник донецкого клуба Даниэль Романовский прокомментировал исход поединка.

"Обидно получить такой результат. Мы ехали сюда за победой, хотя понимали, что будет тяжело. Александрия всегда играет в силовой футбол, мы знали это. Пропустили первый гол со стандарта, при том, что много разбирали эти моменты. Будем пересматривать, что не так сделали в том эпизоде.

Александрии удалось навязать нам свою игру, где соперник был значительно успешнее. У нас впереди даже нечего толком вспомнить. Тяжело психологически проходить через такой отрезок из поражений, но у нас нет другого выхода, как выбираться из этой ямы", — сказал Романовский пресс-службе клуба.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.