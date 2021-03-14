Украина

Специалист вновь выступил с комментарием по поводу скандала.

Глава комитета УАФ Франческо Баранка прокомментировал эмоциональный спич президента Олимпика Владислава Гельзина после матча против Шахтера.

"Я не собираюсь спорить с Гельзиным. Он не мой босс, не мой судья, а президент клуба, чьи команды были дисквалифицированы за матчи с фиксированным результатом. Он — президент клуба, который был на радаре УЕФА за больше чем 50 подобных игр.

Гельзин может говорить про все, что угодно, но не про этику. Я могу понять, почему он злой на меня. В свое время я остановил один из его видов деятельности. Так же может быть? Просто говорю очевидные вещи", — сказал Баранка в интервью ПРОФУТБОЛ Digital.

Ранее Гельзин призвал руководителей футбольных клубов выразить недоверие Лучи.

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