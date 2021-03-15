Украина

Хавбек луганчан — о матче с Динамо.

Полузащитник луганской Зари Владлен Юрченко прокомментировал поражение от Динамо в рамках 18-го тура УПЛ (0:2).

"В таких матчах все решают детали. У них человек закатывается с мячом в ворота с горем пополам, а у нас не вышло забить. Были моменты — не забили.

Если бы мы в первом тайме забили, то все было бы иначе. Моментами у нас была неплохая игра, но какое может быть удовольствие, если проиграл».

Мы в Лиге Европы тоже хорошо первые матчи провели, но проигрывали. А потом не такие яркие матчи, но были 3 очка. Нужно свои моменты выжимать, забивать", — сказал Ювренко в интервью Профутбол Digital.

Видео голов и обзор матча Заря — Динамо можно смотреть на Football.ua.

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