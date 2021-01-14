Transfermarkt поменял цены на игроков.
ВЛАДЛЕН ЮРЧЕНКО, ФОТО ЗАРЯ
14 января 2021, 20:59
После изменений цен на футболистов из УПЛ на портале Transfermarkt, стали известны топ-10 самых дорогих игроков не из киевского Динамо и донецкого Шахтера.
Владлен Юрченко (Заря) — 2 миллиона евро.
Ефим Конопля (Десна) - 2 миллиона евро.
Владислав Кочергин (Заря) — 2 миллиона евро.
Дмитрий Иванисеня (Заря) — 2 миллиона евро.
Даниил Сикан (Мариуполь) — 1,8 миллионов евро.
Денис Фаворов (Заря) — 1,5 миллиона евро.
Владислав Кабаев (Заря) — 1,5 миллиона евро.
Никита Шевченко (Заря) — 1,5 миллиона евро.
Георгий Цитаишвили (Ворскла) — 1,5 миллиона евро.
Оливье Тилль (Ворскла) — 1 миллион евро.
Ранее сообщалось, что Трубин стал самым дорогим украинским вратарем по версии Transfermarkt, а Соломон и Додо — самые подорожавшие футболисты УПЛ.