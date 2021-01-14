Украина

Transfermarkt поменял цены на игроков.

После изменений цен на футболистов из УПЛ на портале Transfermarkt, стали известны топ-10 самых дорогих игроков не из киевского Динамо и донецкого Шахтера.

Владлен Юрченко (Заря) — 2 миллиона евро.

Ефим Конопля (Десна) - 2 миллиона евро.

Владислав Кочергин (Заря) — 2 миллиона евро.

Дмитрий Иванисеня (Заря) — 2 миллиона евро.

Даниил Сикан (Мариуполь) — 1,8 миллионов евро.

Денис Фаворов (Заря) — 1,5 миллиона евро.

Владислав Кабаев (Заря) — 1,5 миллиона евро.

Никита Шевченко (Заря) — 1,5 миллиона евро.

Георгий Цитаишвили (Ворскла) — 1,5 миллиона евро.

Оливье Тилль (Ворскла) — 1 миллион евро.

Ранее сообщалось, что Трубин стал самым дорогим украинским вратарем по версии Transfermarkt, а Соломон и Додо — самые подорожавшие футболисты УПЛ.