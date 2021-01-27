Украина

Футболист рассказал, как в клубе проводят свободное время.

Вице-капитан Зари центрбек Виталий Вернидуб рассказал, как в клубе проводят свободное время на сборах в Турции.

"Карты, PlayStation и шутки. По картам главные Юрченко, Иванисеня, Цыганикс. Они выигрывают, забирают деньги у детей. Играем на деньги, не на интерес же".

Также игрок выделил главные требования Скрипника и рассказал о сборах в целом.

"Основные требования тренера? Концентрация, терпение, трудолюбие и самоотдача на тренировках. На сборах важно заложить физический фундамент, быть готовыми к тяжелым матчам чемпионата", — сказал Вернидуб в интервью Футбольному формату.

Отметим, что в Турции Заря провела уже четыре спарринга. Трижды подопечные Виктора Скрипника сыграли вничью (с Ракувом и Войводиной — по 2:2 и Шкендией — 1:1), и однажды уступили (Пясту — 1:2).

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