Украина

Кипер — о поражении от Ингульца.

Вратарь Миная Андрей Попович прокомментировал поражение от Ингульца в украинской Премьер-лиге (0:1).

"Некоторым людям в команде не хватало уверенности. Не хватало, не хватает. Может, надо главного тренера спрашивать. Никого обидеть не хочу, но, может, в клубе не все понимают, что мы в УПЛ, а не в Первой лиге.

Не в обиду никому, но надо понимать, что здесь каждый матч. Мы не боремся за еврокубки, чемпионство, мы боремся за выживание.

Каждый матч как последний. Некоторые люди должны это уже понять. Если они не понимают, тогда что – возвращаемся обратно в первую лигу? Я не хочу туда возвращаться", — сказал Попович в интервью Великому футболу.

На данный момент Минай занимает предпоследнее, 13-е место в турнирной таблице УПЛ.

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