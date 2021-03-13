Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Украины.
Минай - Ингулец, ФК Ингулец
13 марта 2021, 18:10
В матче 18-го тура чемпионата Украины Минай на своем поле минимально уступил Ингульцу со счетом 0:1.
Первую выездную победу команде Сергея Лавриненко принес единственный забитый мяч в исполнении Младена Бартуловича, который в середине первого тайма реализовал пенальти после удаления Данила Карася в составе хозяев.
Смотрите обзор матча Минай — Ингулец:
Минай — Ингулец 0:1
Гол: Бартулович, 27 (с пенальти)
Минай: Попович — Кныш, Карась, Ковтун (Петрусенко, 32), Маембэ (Бойко, 57) — Пиняшко, Ткачук, Нуриев, Кожанов (Хахлев, 57) — Милевский (Снижко, 32), Шиндер (Ахмедзаде, 68)
Ингулец: Малыш — Ковалев, Салем, Кучеренко (Чайковский, 72) — Квасный, Балан — Запорожец, Шишка — Бартулович (Мкомола, 72), Щедрый (Синегуб, 90+3) — Сичинава (Шевцов, 90+3)
Предупреждения: Шиндер, Ковтун, Карась, Кныш — Кучеренко, Чайковский, Щедрый
Удаление: Карась, 25 (вторая желтая карточка)