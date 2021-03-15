Украина

Футболисты получили вызовы из национальных команд.

Три игрока львовского Руха вызваны в национальные сборные своих стран. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Речь идет о центральном защитнике Рагнаре Сигурдссоне, Бобуре Абдихоликове и Давиде Зеце.

Рагнар Сигурдссон вызван в сборную Исландии на матчи против Германии, Армении и Лихтенштейна, которые пройдут в период с 25 по 31 марта 2021-го.

Бобур Абдихоликов сыграет за сборную Узбекистана в двух товарищеских матчах 25 и 29 марта.

Что касается Давида Зеца, то он вызван в молодежную сборную Словении, где поможет команде в матчах квалификации молодежного чемпионата против Испании, Чехии и Италии.

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