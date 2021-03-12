Украина

Встреча со Львовом была перенесена на неопределенную дату.

Львовский Рух проведет товарищеский поединок с Подольем вместо перенесенного матча 18-го тура украинской Премьер-лиги. Об этом сообщает пресс-служба хмельницкого клуба.

Товарищеская встреча пройдет на учебно-тренировочной базе Руха 14 марта. Начало матча в 15:00.

Напомним, Львов должен был сыграть с Рухом в субботу, 13 марта, но поединок был перенесен по просьбе сборной Украины, которой вскоре предстоит сыграть во Львове.

После 17 туров Рух занимает 12-е место в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 13 очков. Подолье набрало 25 очков и делит первой место в группе А во Второй лиге.

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