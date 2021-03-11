Украина

Львовский клуб постарался соблюсти предельно выдержанную позицию.

Очередной судейский скандал в украинском футболе разгорелся на фоне отмененного гола Олимпика в ворота Шахтера в рамках донецкого дерби образца 17-го тура украинской Премьер-лиги (1:0 в пользу "горняков").

Олимпик — Шахтер 0:1 Видео гола и обзор матча

Президент "олимпийцев" Владислав Гельзин на послематчевом интервью эмоционально отреагировал на скандальный эпизод, после чего клуб выждал паузу, и выступил с конструктивным предложением в адрес остальных участников "элитного" первенства собрать внеочередное заседание, на котором определить дальнейший вектор развития судейского корпуса в Украине.

Постепенно, команды-участницы УПЛ начали реагировать на ситуацию. В частности, львовский Рух использовал для связи с общественностью публикацию своей позиции на официальном сайте.

"Об уровне судейства в УПЛ

Считаем, что футбольный клуб Рух не может и не имеет права давать оценочных суждений относительно решений арбитров, ведь является заинтересованной стороной и непосредственным участником соревнований. Это будет категорически неправильным и некорректным. Мы пользуемся только фактами. А оценивать действия официальных лиц матча должны эксперты, которые могут делать выводы на основании своих знаний и углубленного анализа.

Но если говорить языком фактов, то только в весенней части чемпионата УПЛ в трех матчах из четырех с участием Руха арбитры допустили результативные ошибки, которые повлияли на конечный результат наших поединков.

Практически каждый тур чемпионата сопровождается судейскими скандалами, результативными ошибками и резонансными решениями представителей футбольной Фемиды.

Пожалуй, на сегодня, в УПЛ не оставалось клубов, которые не пострадали от результативных ошибок арбитров. А представители этих клубов не комментировали бы эти ошибочные решения. На основании этого, мы вынуждены сделать вывод, что в настоящее время ситуация с арбитражем достигла своего апогея и приобретает угрожающие масштабы.

Поэтому делать вид, что все у нас в порядке в системе арбитража, будет как минимум неправильно. Пришло время прибегнуть к кардинальным мерам и наконец провести необходимые и давно назревшие реформы.

О закрытости судейского корпуса

Нас не устраивает, что Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола полностью закрытой кастой. Представители судейского корпуса отгородились от футбольного сообщества и представителей СМИ. Это крайне негативное явление, которое мы осуждаем.

Футбольный клуб Рух категорически против того, чтобы так происходило в дальнейшем. Арбитры должны быть открытыми и аргументировано объяснять свои решения. Закрытость порождает недоверие, подозрение и вредит имиджу украинского футбола.

Поэтому Рух выступает с инициативой, чтобы обязать арбитров после каждого матча приходить в флэш-зону и комментировать все спорные эпизоды поединка. Также мы настаиваем на том, что должна быть создана итоговая телевизионная программа, в которой эксперты будут анализировать действия арбитров, и в которой обязательно должен принимать участие руководство Комитета арбитров.

О работе Лучано Лучи на посту председателя Комитета арбитров УАФ

Нам не важно какой национальности будет председатель Комитета арбитров Украинской ассоциации футбола. Важно, чтобы это была высококвалифицированный, авторитетный человек, как в футбольной среде, так и в судейском корпусе.

Очень важно, чтобы этот человек работал в Украине ежедневно в режиме онлайн, физически находилась на своем рабочем месте, а не дистанционно, кто знает где. Это неуважение к клубам, к своей работе и к своему работодателю.

За период работы Лучано Лучи в Украине, руководствуясь исключительно фактами, можно смело утверждать, что динамика скандальных матчей и результативных ошибок арбитров растет, а вот количество украинских рефери, которые работают на матчах высшего европейского и международного уровня (ЛЧ, ЛЕ, чемпионат Европы, чемпионат мира) не увеличилось.

Также у нас складывается впечатление, что у господина Лучи есть свои любимые арбитры, которые имеют особый статус и его расположение. Например, нас удивляет, что рефери Сергей Бойко три матча подряд работает арбитром VAR на поединках Шахтера, а Денис Шурман дважды подряд обслуживал игры с участием Ворсклы.

Больше всего раздражает то, что у нас нет четко определенной системы назначения арбитров. Этот процесс должен быть прозрачным. Если этого не произойдет, то сомнения относительно работы Комитета арбитров будут возникать всегда. А сейчас создается впечатление, что в Комитете арбитров УАФ — тотальная диктатура.

Представляется, что все решения относительно назначения на матчи, отбора и оценки действий рефери авторитарно узурпировал один человек или нам сознательно создают видимость, что этими вопросами ведает именно этот человек. Не исключено для того, чтобы прикрыть чьи ушки", — гласит официальная позиция львовского клуба

В 18-м туре УПЛ у Руха запланировано гостевое дерби против ПФК Львов, однако дата его проведения все еще не была согласована из-за необходимости поддерживать максимально качественное состояние газона Арены Львов перед играми национальной сборной Украины.