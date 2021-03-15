Украина

Главный тренер луганчан оценил готовность своей команды бороться за титул.

Главный тренер Зари Виктор Скрипник считает, что его команде сложно сравниться с Шахтером и Динамо, но его подопечные пытаются компенсировать это другим.

"Готова ли Заря бороться за чемпионство? Стараемся. Со всеми теми неурядицами с инфраструктурой, с условиями. Мы не можем равняться. Стараемся в других компонентах — в игровом плане, в настрое, в желании. Вот это слово "мужики", когда нам уже рассказывают, что мы его не заслуживаем.

Заря — хорошая добротная команда со своим стилем, которая, надеюсь, доставляет неудобства нашим конкурентам: Шахтеру, Динамо, Десне. Мы стараемся быть неудобными для них. Продавливаем свою тактику. В длинном чемпионате мы стараемся пройти безболезненно, но это для нас почти невозможно. У нас бывают потери против маленьких команд. Но они на нас также настраиваются, как мы на Шахтер и Динамо", — сказал Скрипник в эфире Youtube-канала Бомбардир.

Отметим, что после 17 сыгранных матчей Заря набрала 32 балла и находится на третьей строчке турнирной таблицы.

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