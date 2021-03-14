Украина

Специалист оценил игру против Динамо.

Главный тренер луганской Зари Виктор Скрипник прокомментировал поражение от Динамо в 18-м туре УПЛ (0:2).

"Прежде всего, поздравляю Динамо с победой. Очень хотелось при зрителях сыграть против лидера нашего чемпионата в такой футбол, в какой мы, собственно, и сыграли – атакующий. Но в таких играх все всегда решают нюансы, такие как прострел или стандартное положение.

То есть мастерство. Обидно, что мы не забили первыми – интересно было бы посмотреть, как развивалась бы ситуация".





Моя команда сделала все, что могла. Где-то чего-то не хватило, где-то действовали чересчур позитивно, думали, что вот-вот все наладим. Но и серия из семи побед у нас была впервые. Жизнь не обрывается с этой серией, мы хотим развиваться. Хочется почаще участвовать в таких баталиях. У нас впереди много матчей, на которые нужно так же настраиваться и стараться их выиграть".

Обзор матча Заря — Динамо Киев

"В отношении самоотдачи к игрокам нет вопросов. Я даже сделал комплимент своей команде, тому, как она настроилась на встречу и провела ее. В футболе судьбу больших игр часто решают маленькие нюансики, что сегодня и случилось. И все же Динамо есть Динамо. Да, мы их обыгрывали, но и проигрывали им. Надеюсь, в нашей следующей встрече мы будем удачливее".

"Можно вспомнить момент в первом тайме, когда мы выбежали в контратаку три в два, и Аллахъяр мог забивать. Как раз это то мастерство, тот нюанс, которого немного не хватило. Конечно, забить гол, реализовав первый же момент, было бы идеально. Всегда хочется лучшего. Можно похвалить защитников Динамо. Молодые ребята сыграли на ноль против таких хороших нападающих", — сказал Скрипник Пресс-службе Луганчан.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.